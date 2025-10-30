Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.
Denizciler Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BDJ 570 plakalı otomobil, S.K'nin kullandığı 33 ZK 306 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobili Mustafa Deniz Caddesi'nde park halinde bulan polis, sürücünün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
