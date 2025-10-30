Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 08:35 Güncelleme: 30.10.2025 - 08:35
        Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

        Denizciler Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BDJ 570 plakalı otomobil, S.K'nin kullandığı 33 ZK 306 plakalı motosiklete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan otomobili Mustafa Deniz Caddesi'nde park halinde bulan polis, sürücünün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

