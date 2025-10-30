Habertürk
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Giriş: 30.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:26
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7

        Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11

        1. Periyot: 18-15

        Devre: 34-38

        3. Periyot: 58-50

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

