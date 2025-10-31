Mersin'de inşa edilen Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu açıldı

Mersin'in Mut ilçesinde 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında inşa edilen Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı.

Meydan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan anaokulunun açılış töreni, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda 81 il 81 Anaokulu Projesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, programda, Mersin'de tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.

Kentten eğitim altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Toros, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugüne kadar 453 yeni okulun kazandırıldığı Mersin'imizde 55 okulun yapım süreci de devam ediyor. Devletimizin bu yatırımlarına hayırseverlerimizin gönülden katkıları da eklenince ortaya sadece duvarlardan değil, umutlardan örülü eserler çıkıyor. Açılışını yaptığımız bu anaokulu işte bu dayanışmanın en güzel örneklerindendir." diye konuştu.

- "İnsana yapılan yatırım en güzel yatırımdır" Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde eğitimi bir numara yaptıklarını belirtti. Eğitim bütçesini her zaman en yüksek bütçe haline getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "İnsana yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Binalar, okullar, fabrikalar, yollar yaparsınız ama bunların ömrü bellidir. 50 bilemedin 100 sene, ama insana yapacağınız yatırım nesilden nesile durmadan devam eder. 25 yıl içerisinde ülkemizi en gelişmiş ülkeler arasına soktuk. Ulaşımda, iletişimde biz 2002'de başladığımızda 39. sıradaydık. Geçen yıl itibarıyla 9. sıraya yükseldik. İnsanımız, ülkemiz bunu hak ediyor." Yıldırım, bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı görevlerini yaptığını belirterek, süreç içerisinde çok sayıda altyapı çalışmalarını ve dünyanın en büyük 10 mega projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları önemli projeleri anlatan Yıldırım, "Bunlar güzel şeyler ama inanın beni en fazla heyecanlandıran bu eserler değil. En fazla heyecanlandıran birazdan kurdelesini keseceğimiz, Tekin ailesinin yaptırdığı Hatice Ata Tekin Anaokulu'dur. Çünkü burada yetişecek yavrularımız bizi 21. yüzyıla ve daha sonraki parlak dönemlere taşıyacak ordulardır." diye konuştu. Türkiye'nin sınırlarının vatan toprağıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'nin sorumluluğu sınırlarının çok ötesindedir. Bu sorumluluğun farkında olarak daha çok gayret edeceğiz. Bölgemizde güçlü olmaya, kalmaya mecburuz. O yüzden de en büyük yatırımı evlatlarımıza yapacağız. Çağın gereklerine göre en iyi şekilde donatılmış, yetişmiş evlatlarımız bu ülkenin en büyük teminatı olacak. Bu anaokuluyla sadece bir okulun kapısını açmıyoruz. Bir sevgi yuvasının kapısını açıyoruz. Buradaki yavrularımız birbirleriyle tanışacak, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrenecek, özgüvenlerini kazanacaklar.”

Yıldırım, anaokulları projesinde mesafe aldıklarını ve 70'in üzerinde okulu tamamladıklarını, hayırseverlerin desteğiyle kalan okulları da kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Eğitim alanında yaptıkları çalışmaları da anlatan Yıldırım, "Türkiye Yüzyılı"nda Türkiye'yi daha ileri taşıyacaklarını dile getirdi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ile hayırsever Yücel Tekin de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, hayırsever Yücel Tekin'e berat takdim etti. Vali Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros da Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a hediye verdi. Dua edilmesinin ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra katılımcılar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.