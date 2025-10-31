Stat:Mersin
Hakemler:Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)
Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.