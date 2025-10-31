Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:01
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Mersin

        Hakemler:Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Murat Çomoğlu

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)

        Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)

        Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

