        Hatayspor-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 yenilen​​​​​​​ Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Hugo Almeida, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi bile pozisyona girdik. Ellerinden geleni yaptılar ama olmadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:34
        Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'da göreve başladığından beri kötü şartlar altında çalıştığını söyledi.

        İdman sahasının bile kötü durumda olduğunu dile getiren Almedia, maaşlarını alamadıklarını dolayısıyla bazı futbolcuların takıma gelmediğini anlattı.

        Son iki haftada takımdan oyuncuların ayrıldığına dikkati çeken Almedia, şöyle devam etti:

        "Genç futbolcularla idman yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübemde 4 hamle futbolcum vardı. Hatay halkı bunu hak etmiyor. Depremden, tüm zorluklardan geçmelerine rağmen mutluluğu hak eden bir halk vardı. Böyle bir şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Fantastik insanlar. Yeni gelen yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Enkaz devraldılar. Son senelerdeki yönetimlerin hatalarından dolayı onların işi zor oldu. Burada teşekkür ediyorum onlara. Öncelikle şu an soyunma odasındaki savaşçı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son haftalarda zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

        Maçtaki hakem kararlarını eleştiren Almedia, "Biliyorsunuz son haftalarda neler olup bittiğini. Belki Boluspor maçı büyük bir örnek. Belki o maç doğru karar verseydi şu an bunu konuşuyor olmazdık. Bugün VAR çağırdı, hakemi uyardı. Hakem kararını değiştirmedi. Hatay'a karşı çok kolay düdük çalınıyor. Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Çok kolay kararlar veriliyor. Penaltı pozisyonu oldu ve direkt penaltı noktasını gösterdi. Bu Türk futboluna zarar veren kararlar. Bugün hakem maçı katletti, maçın seyrini değiştirdi ama oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi bile pozisyona girdik. Ellerinden geleni yaptılar ama olmadı." ifadelerini kullandı.

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, iki takımın da maça iyi başladığını dile getirdi.

        Kırmızı kart sonrası oyun üstünlüğünün kendilerine geçtiğini belirten Özbalta, ikinci yarıda istediklerinin tamamını yaptıklarını vurguladı.

        Özbalta, "İstediğimiz skoru elde ettik. Önemli bir müsabaka. Bu gibi maçları oynamak kolay değil ama üstesinden gelmek lazım. Bahanesi olmayan maçlar. Kaybettiğinde özgüven kaybı olabiliyor. Kazanmasını ve oyunu ciddiye aldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Üstesinden geldik.12. hafta itibarıyla gidişatımız iyi. Devre arasına kadar ilk 7'nin içerisinde kalmanın hesaplarını yapıyoruz. " diye konuştu.

        Oyuncu grubunun her geçen hafta üzerine koyarak ilerlediğini anlatan Özbalta, "Lig çok uzun ama ayaklarımızın sağlam yere basması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

