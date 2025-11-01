Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de sürüyor

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası üçüncü gününde Mersin'de devam ediyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde bir otelde organize edilen şampiyona kadınlar ve erkekler kategorilerinde devam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, katılımcılar bench press, squad ve deadlift disiplinlerinde başarıya ulaşmak için ter döktü.

Türkiye'den 8 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın final müsabakalarının ardından sona erecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, AA muhabirine, görme engelliler için en önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gelen sporcu ve teknik heyetlerin Mersin'de olmaktan keyif aldığını dile getiren Aksu, "Seneye bu organizasyonu devam ettireceğimizi düşünüyorum. Mersin bu konuda Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri. Mersin'de çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.