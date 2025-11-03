Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otobüste yankesicilik yapmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'de, otobüsteki bir yolcunun parasını yankesicilik yöntemiyle çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:45 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otobüste yankesicilik yapmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de, otobüsteki bir yolcunun parasını yankesicilik yöntemiyle çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, farklı günlerde toplu taşıma araçlarındaki bazı yaşlı bireylerin ceplerindeki paraların yankesicilik yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yolcu otobüslerindeki kameraların kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin bindiği araçlarda özellikle yaşlıların yanına oturduğunu, mağdurların cebindeki parayı fark ettirmeden alıp çantasına yerleştirdiğini belirledi.

        Teknik ve fiziki takibe alınan C.Y, bir otobüste aynı yöntemle hırsızlık yapacağı sırada suçüstü yakalandı.

        Bazı illerde de yankesicilik olaylarına karıştığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı

        Benzer Haberler

        Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karş...
        Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karş...
        Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak
        Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak
        Mersin Spor Kulübü-Fenerbahçe Beko: 78-87
        Mersin Spor Kulübü-Fenerbahçe Beko: 78-87
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası sona erdi
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası sona erdi
        Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı