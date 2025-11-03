Mersin'de otobüste yankesicilik yapmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

Bazı illerde de yankesicilik olaylarına karıştığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Teknik ve fiziki takibe alınan C.Y, bir otobüste aynı yöntemle hırsızlık yapacağı sırada suçüstü yakalandı.

Yolcu otobüslerindeki kameraların kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin bindiği araçlarda özellikle yaşlıların yanına oturduğunu, mağdurların cebindeki parayı fark ettirmeden alıp çantasına yerleştirdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, farklı günlerde toplu taşıma araçlarındaki bazı yaşlı bireylerin ceplerindeki paraların yankesicilik yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

