        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 1 haftada 1577 araç trafikten men edildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 117 bin 184 araçtan 1557'si trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:09
        Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 27 Ekim-2 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 764 hükümlü yakalandı.

        Ekipler, trafik denetimlerinde kontrol ettikleri 117 bin 184 araçtan eksiklikleri tespit edilen 1557'sini trafikten men etti.

        Kimlik kontrolü yapılan 902 yabancı uyrukludan 3'ü, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        İl genelinde asayiş çalışmaları, alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlar, Vali Atilla Toros başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirildi.

