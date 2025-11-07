Mersin'de Derya öğretmeni öldüren meslektaşına verilen cezanın gerekçesi açıklandı

SERKAN AVCİ - Mersin'de matematik öğretmeni Derya Demir'i bıçaklayarak öldürülüp banka kartlarından harcama yapan meslektaşına verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesinde, sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği belirtildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Ekim'de görülen duruşmada, sanık Murat O'ya "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından kurulan hükme ilişkin 12 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, öğretmen Derya Demir ile Murat O. arasında geçmişe dayalı duygusal birlikteliğin olduğunun anlaşıldığı bilgisi yer aldı.

Sanığın, Demir'i Erdemli ilçesindeki yazlık evde boyun bölgesinden bıçaklayarak öldürdüğünün belirlendiği aktarılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Maktulün ölmesi dolayısıyla malını korumayacak durumda olmasından yararlanarak çantasını ve içinde bulunan banka kartını alarak ikametten ayrıldığı, akabinde farklı gün ve zamanlarda bu kartla harcama yaptığı banka kayıtları ve görüntülerle tespit edilen sanığın, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği ve maktulü kasten öldürdüğü anlaşılmıştır."

- "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadı Kararda, Murat O'nun emniyet, savcılık ve duruşmalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Sanığın kovuşturma aşamasında 'Bıçak maktulün elindeyken boğazına saplandı ve bıçağı kendisi çekti' şeklindeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bir an için maktul tarafından sanığın iddia ettiği sözler söylenmiş olarak kabul edilse bile haksız tahrikte orantılılığın bozulduğu, bu sebeple sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı kanaatine varılmıştır. Sanık Murat O'nun üzerine atılı Demir'e yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmakla, eyleme uyan Türk Ceza Kanunu maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alındığında iyi halli olduğuna ve pişman olduğuna dair kanaate varılmadığından hakkında takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

- Diğer suçlardan aldığı ceza "etkin pişmanlık" gerekçesiyle düşürüldü Murat O. hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği anlatılan kararda, sanığın "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kararda, sanığa iki suçtan hükmedilen cezanın, söz konusu eylemlerden doğan zararı kovuşturma aşamasında giderdiği gerekçesiyle "takdir indirimi" uygulanmadan, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "etkin pişmanlık" kapsamında değerlendirilip toplamda 5 yıl 8 aya düşürüldüğü kaydedildi. - Olay ve dava süreci Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos 2024'te 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadın, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.