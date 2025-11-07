Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in adı Mersin'de okulda yaşatılacak

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2022'de paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in adı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki okulda yaşatılacak.

        Giriş: 07.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:23
        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in adı Mersin'de okulda yaşatılacak
        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2022'de paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in adı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki okulda yaşatılacak.

        Eski Mezitli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve eğitime başlanan 24 derslikli okula "Şehit Özkan Demir Ortaokulu" adı verildi.

        Okulun resmi açılış töreni, şehidin annesi Aysel, babası Sami Demir, kardeşi Didem Büyükgürses, Mersin Valisi Atilla Toros, şehit aileleri, kent protokolü ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

        Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Türk milletinin şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını söyledi.

        Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Toros, "Biliyoruz ki bir şehidin adı sadece bir binaya değil, bir neslin ruhuna verildiğinde anlam bulur. İşte bugün o anlamı hep birlikte yaşatıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Mezitli Şehit Özkan Demir Ortaokulu'nda bilgiyle büyüyen, değerleriyle güçlenen nesiller yetişmesini diliyorum." diye konuştu.

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda Türkiye'ye çok sayıda hizmet ve eser bıraktıklarını ifade etti.

        Eğitim alanında yapılan yatırımları anlatan Kıratlı, "Mersin'de 80 yılda yapılan toplam derslik sayısı 6 bin 59. 23 yılda Mersin'e kazandırdığımız toplam derslik sayısı 19 bine ulaştı. Hedefimiz yapımı devam eden okullarımızın tamamlanmasıyla derslik sayımızı 20 binin üzerine çıkarmak." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de şehit Özkan Demir'in hatırasını sonsuza dek yaşatmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

        Şehidin kardeşi Didem Büyükgürses, ağabeyinin adını sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek, "Onun en büyük hayali çocukların, gençlerin iyi bir eğitim alarak ülkeye faydalı bireyler olmasıydı. Bugün onun adını taşıyan okulda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek bizler için tarifsiz gurur." ifadesini kullandı.

        Şehidin babası Sami Demir de oğlunun adının okula verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Edilen duanın ardından katılımcılar tarafından okulun açılışı yapıldı.

        Açılışın ardından sınıfları gezen katılımcılar öğrencilere hediyeler verdi, okul bahçesine fidan dikti.

