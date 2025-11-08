Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 10, Büşra Akbaş 4, Juskaite 12, Burke 16, Razheva 7, Sevgi Tonguç, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Sinem Ataş 15, Eslem Güler 2, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 28, Williams 14, Merve Arı 6, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 6, Doğa Adıcan 8, Merve Uygül 6, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin
1. Periyot: 16-14
Devre: 39-32
3. Periyot: 61-51
MERSİN
