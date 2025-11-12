Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de başına saçma isabet eden çocuk yaralandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde arkadaşıyla şakalaşırken havalı av tüfeğinden çıkan saçmayla başından yaralanan çocuk tedaviye alındı.

        Giriş: 12.11.2025 - 20:06 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:06
        Mersin'de başına saçma isabet eden çocuk yaralandı
        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde arkadaşıyla şakalaşırken havalı av tüfeğinden çıkan saçmayla başından yaralanan çocuk tedaviye alındı.

        İddiaya göre, Körmenlik Mahallesi'nde M.A.B. (13) ile C.C.S. (13) havalı av tüfeğiyle oynadıkları sırada birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

        Bu sırada M.A.B'nin elinde olan tüfekten çıkan saçma C.C.S'nin başına isabet etti.

        İlk olarak durumu fark etmeyen C.C.S, evine gittiğinde kafasından kan gelmesiyle ailesi tarafından Çamlıyayla Devlet Hastanesine götürüldü.

        Buradaki müdahale sonrası Tarsus Devlet Hastanesine sevk edilen C.C.S, yapılan kontrolün ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

