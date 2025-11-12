Mersin'de başına saçma isabet eden çocuk yaralandı

Buradaki müdahale sonrası Tarsus Devlet Hastanesine sevk edilen C.C.S, yapılan kontrolün ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk olarak durumu fark etmeyen C.C.S, evine gittiğinde kafasından kan gelmesiyle ailesi tarafından Çamlıyayla Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu sırada M.A.B'nin elinde olan tüfekten çıkan saçma C.C.S'nin başına isabet etti.

İddiaya göre, Körmenlik Mahallesi'nde M.A.B. (13) ile C.C.S. (13) havalı av tüfeğiyle oynadıkları sırada birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

