        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:04
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütüne finans sağladıkları öne sürülen 10 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

