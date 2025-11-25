Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Üniversitesi Hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor

        Mersin Üniversitesi Hastanesinde hayata geçirilen akıllı ilaç dolabı, sekretersiz poliklinik, insansız vezne ve kağıtsız hastane uygulamalarıyla hastaların daha hızlı sağlık hizmeti alması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:46
        Mersin Üniversitesi Hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor
        Mersin Üniversitesi Hastanesinde hayata geçirilen akıllı ilaç dolabı, sekretersiz poliklinik, insansız vezne ve kağıtsız hastane uygulamalarıyla hastaların daha hızlı sağlık hizmeti alması amaçlanıyor.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede yürütülen dijitalleşme süreci kapsamında kağıtsız hastane sistemi uygulamaya konuldu.

        Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasının ve tasarrufun sağlanmasının hedeflendiği uygulamaya, sekretersiz poliklinik, akıllı ilaç dolabı ve insansız vezne çalışmaları eklendi.

        Hastane Koordinatörü Doç. Dr. Evren Değirmenci, AA muhabirine, dijital dönüşüm sürecinin birçok alanda eşzamanlı hayata geçirildiğini söyledi.

        "Dijital eczaneler" olarak tanımladığı akıllı ilaç dolabı hakkında bilgi veren Değirmenci, "Hekimlerin hastalara verdiği ilaçların hemşireler tarafından parmak iziyle alınabildiği, bu sayede hastanedeki eczaneye gitmeye gerek kalmadan ilaçların otomatik olarak hastane bilgi yönetimi üzerinden faturalandırılabildiği bir sistem." dedi.

        - "Kağıt sarfiyatını ortadan kaldırdık"

        Değirmenci, kağıtsız hastane uygulamasına ilişkin de "Hastanede kullanılan bütün formlarda dijitalleşme sürecine devam ediyoruz. Formların tamamını tablete aktarmak suretiyle kağıt sarfiyatını ve bunların arşivlenmesinde yükü ortadan kaldırmış durumdayız." ifadesini kullandı.

        Dijitalleşmenin, insansız vezne uygulamasıyla güçlendirildiğini dile getiren Değirmenci, "Burada da özellikle hocaların özel randevuları için geç saatte gelen hastaların açık vezne bulamama sorununu ortadan kaldırdık. Bütün ödemeler banka kartıyla, insana ihtiyaç duymadan yaklaşık 10 saniye bile sürmeyen işlemle yapılabiliyor." diye konuştu.

        Değirmenci, hastanede güneş enerji santrali projelerinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Güneş enerji santralinin birinci fazı hastanemizde tamamlanmış durumda. Birinci faz kapsamında idari ve akademik personel otoparklarının tamamı güneş enerji panelleriyle kaplandı. Hastanemizin yazın yüzde 35, kışın ise yüzde 50 civarındaki elektrik tüketimi güneş enerji santralimizden sağlanıyor."

