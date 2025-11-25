Mersin Üniversitesi Hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor

Mersin Üniversitesi Hastanesinde hayata geçirilen akıllı ilaç dolabı, sekretersiz poliklinik, insansız vezne ve kağıtsız hastane uygulamalarıyla hastaların daha hızlı sağlık hizmeti alması amaçlanıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede yürütülen dijitalleşme süreci kapsamında kağıtsız hastane sistemi uygulamaya konuldu.

Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasının ve tasarrufun sağlanmasının hedeflendiği uygulamaya, sekretersiz poliklinik, akıllı ilaç dolabı ve insansız vezne çalışmaları eklendi.

Hastane Koordinatörü Doç. Dr. Evren Değirmenci, AA muhabirine, dijital dönüşüm sürecinin birçok alanda eşzamanlı hayata geçirildiğini söyledi.

"Dijital eczaneler" olarak tanımladığı akıllı ilaç dolabı hakkında bilgi veren Değirmenci, "Hekimlerin hastalara verdiği ilaçların hemşireler tarafından parmak iziyle alınabildiği, bu sayede hastanedeki eczaneye gitmeye gerek kalmadan ilaçların otomatik olarak hastane bilgi yönetimi üzerinden faturalandırılabildiği bir sistem." dedi.

- "Kağıt sarfiyatını ortadan kaldırdık"