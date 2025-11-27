Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis istemi

        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Demirtaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.

        Giriş: 27.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:54
        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Demirtaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.

        Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakim, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

        Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

