Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

İncelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

