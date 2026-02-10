Habertürk
        Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi

        Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 10:12 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:12
        Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi
        Mersin'in Toroslar ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yaparak define arayan şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 99'u bronz, 26'sı gümüş toplam 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Ele geçirilen sikkeler ve hayvan figürü Mersin Müzesi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

