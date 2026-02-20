Canlı
        Mersin Haberleri

        Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 20.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:32
        Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de 685 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretip piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 685 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

