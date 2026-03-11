Canlı
        Mersin'de izinsiz kazı yapılan bölgede 37 sikke ve 35 obje ele geçirildi

        Mersin'de izinsiz kazı yapılan bölgede Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 37 sikke ve 35 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan zanlı suçüstü yakalandı.

        Bölgede arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 37 sikke ve 35 tarihi obje ile metal dedektörü buldu.

        Eserler, incelenmeleri için Mersin Müzesine götürüldü.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

