Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Önder Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Niyazi Yasin Kahraman
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 5, Beren Burke 7, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 8, Iagupova 2, Ayşenaz Harma 2, Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 11, Juskaite 17, Sventoraite 2
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 19, Meesseman 19, McCowan 8, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 12, Rupert 13, Ayşe Yılmaz, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 1
1. Periyot: 16-22
Devre: 30-41
3. Periyot: 46-72
MERSİN
