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Büyükşehir, kalite ve çevre yönetim sistemlerine ağırlık verdi

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi ve çevre sorunlarını asgari düzeye çekerek temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yönetim sistemlerine ağırlık verdi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Gözetim Tetkiki toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir, kalite ve çevre yönetim sistemlerine ağırlık verdi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi ve çevre sorunlarını asgari düzeye çekerek temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yönetim sistemlerine ağırlık verdi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Gözetim Tetkiki toplantısı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından Macit Özcan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Gözetim Tetkiki açılış toplantısı ile çevre konusunda önemli bir adım daha atıldı. Üç gün sürecek toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Müfit Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Haydar Ali Ulusoy ve Hasan Gökbel, daire başkanları, şube müdürleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkik Görevlisi Halil Ulukaya katıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nde Kalite Yönetim Sistemi ile hizmetleri en etkin ve en hızlı şekilde yürütmek amaçlanırken, Çevresel Yönetim Sistemiyle de çevre dostu bir yönetim anlayışı ile hizmetlerde çevre boyutlarını belirleyip, çevreye verilen zararı asgari düzeye çekmek, ekolojik dengeyi koruyan, yaşanılabilir sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak hedefleniyor.

Çalışmaların amacı belediyeyi sistemlerle yönetmek
Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Bayram, “Bu yaptığımız çalışmaların amacı, belediyeyi sistemlerle yönetmek. ISO 9001 bunun başlangıcı. Kalite Yönetim Sistemindeki amacımız, tüm iş ve işlemleri tanımlamak, dokümante etmek, kişilere bağlı olmayan sistemlerle yönetilen bir kurum olmak” dedi.
Bayram, hizmetlerin etkin ve hızlı ilerlemesi amacıyla yapılan çalışmanın önemine değinerek, “Yapılan çalışmanın amacı son derece açık aslında. Aldığımız, sürdürmek için ve sürekli kılmak için çaba sarf ettiğimiz bu belgeyi ne kadar hak ettiğimizle ilgili kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ama ondan öte gerçekten daha önemli olan bu belgelere ne kadar uygun davrandığımızı, ne kadar uygun bir idare olduğumuzu her gün kendimize sormamız ve hesap vermemiz. Bu hesabı verebildiğimiz zaman, gerçekten denildiği gibi kişilere bağlı olmayan sistemlerle yönetilen bir kurum olma yönünde de ciddi bir yol almış oluruz. Bu 3 günlük çalışmanın buna hizmet edeceğini düşünüyorum, hizmet etmesini diliyorum” diye konuştu.

“1,5 aylık bir çalışma planı ön gördük”
Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdür Vekili Edibe Sahil de Stratejik Plan kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “1,5 aylık bir çalışma planı ön gördük. Kalite farkındalık eğitimleri, daha sonra iç tetkikler, sonrasında iç tetkiklerimizi değerlendirmek için yönetimin gözden geçirmesi için toplantıları planladık ve daha sonraki programda da tetkiklerimiz başladı. Geçen hafta yol trafik güvenliği tetkiki geçirdik. Bu tetkiki de başarıyla tamamladık. Bu hafta ise hem çevre hem kalite tetkiki bu açılış toplantısıyla birlikte başlamış oluyor” ifadelerini kullandı.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkik Görevlisi Halil Ulukaya ise tetkikle bilgi paylaşımı ve gözlemleme yapacaklarını ifade ederek, “Hepimiz bugün varız, yarın yokuz ama yapılan hizmetlerin hepsi kalıcı. Burada yapılanlar bundan sonraki nesillere de ışık tutacak, yön verecek. O anlamda katma değeri yüksek bir çalışma” dedi.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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