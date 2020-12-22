Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı

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MERSİN, (DHA) MERSİN Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisini izole ettiğini bildirerek, "Genel sağlık durumum iyi, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-12-22 11:14:58



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