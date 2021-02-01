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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin stantları, üretici kadınlara kazanç kapısı oluyor

İHA

Büyükşehir Belediyesinin stantları, üretici kadınlara kazanç kapısı oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kentin tüm ilçelerinden gelen üretici kadınlara açılan stantlar, kadınların ev ekonomisine katkı için bir kazanç kapısı haline geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmalarla Erdemli ilçesinde de ilk kez açılan stantlarında kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ile farklı ilçelerde açmayı sürdürdüğü stantları bu kez de Erdemli ilçesinde kurdu. Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi belediye otoparkı alanında 56 stant kurulurken, 193 üretici kadın bu stantlarda, bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveler ile el ürünlerini satışa sunma imkanı yakaladı. Etkinliğe, Mersin merkez, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut, Arslanköy ve Gülnar’dan üretici kadınlar katıldı.
Mersinden Kadın Kooperatifi ile Mut Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin de stant açtığı üretici kadınların buluşmasında, Erdemli halkı daha sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaştı.

“Her yere katılmayı düşünüyorum”
Çamlıyayla’dan gelen ve ilk defa üretici kadınların buluşmasına katılan Munise Yasin, Başkan Seçer’in dağıttığı üzüm sıkma makinesi ile yaptığı pekmezleri ve ürettiği diğer ürünleri tanıttı. Standında yer alan ürünleri sayan Yasin, “Pekmez, ceviz sucuğu, muskamız var. Biz ilk kez geldik. Sağ olsun başkanımız bu yıl üzüm çekme makinesi verdi. Onunla kolaylık oldu. Onunla çektik. Pekmezimizi kendimiz yapıyoruz. Şerbet yapıyorum, bandırma yapıyorum. Kadın üreticilerle bir araya gelmekten mutluyum. Ortam güzel. Böyle olursa her yere katılmayı düşünüyorum” dedi.

“Evde boş boş duruyorduk. Böyle bir şey yapılması çok iyi oldu”
Standında, evinde ürettiği gıda ürünlerini, yağları ve sabunları sergileyen Melek Sezer ise açılan üretici kadın stantlarını beğendiğini söyledi. Sezer, üretici kadınlar buluşmasına katılmadan önce evde boş oturduğunu belirterek, “Kendi ürünlerimiz var burada. Bunları kendi bahçemizde üretiyoruz. Bu katkı kadınlarımız için çok iyi oldu. Daha özverili, daha elverişli oldu böyle bir şey sunulması, böyle bir şey yapılması. Daha da genişletilmesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. Evde boş boş duruyorduk. Böyle bir şey yapılması çok iyi oldu. Eve katkı. Çocuklarımız var. Herkesin geçimi zor. Böyle yapılması daha iyi oldu. Daha genişletilmesini isteriz” diye konuştu.

“Destek verildikçe kendimize güvenimiz artıyor”
Tarsus’tan yaklaşık 15 kişilik arkadaş grubu ile üretici kadın buluşmasına katılan Songül Çömez de iğne oyası alanında kendini geliştiren kadınlardan biri. Ürünlerini sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını ancak alıcının fazla olmadığını söyleyen Çömez, Büyükşehirin etkinliği ile satış yapabildiğini ifade ederek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz evde ürettiğimiz ürünleri burada sergilememizi sağlıyor. Biz kadınlara destek verdiği için Başkanımız Vahap Seçer’e burada da çok teşekkür ettim. Desteğini üzerimizden eksik etmemesini istiyoruz. Etmediğine de çok memnun kalıyoruz. Biz kadınlara destek verildikçe kendimize güvenimiz artıyor” ifadelerini kullandı.
Tarsus’tan gelen bir diğer kadın üretici Ayşegül Çetin ise gerçekleştirilen etkinliğin hem ekonomik anlamda hem de farklı yerleri görme anlamında kendisine çok katkısı olduğunu söyledi. Etkinliğe katıldığı için kendisini şanslı gördüğünü kaydeden Çetin, “Ev hanımları olarak ürettiğimiz ürünleri burada satmamız bizim için çok büyük bir şans. Çünkü hiçbir yerde satış yapamıyoruz. Ama Büyükşehir Belediyemiz böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bize Tarsus’tan buraya kadar özel araç ayarladı, o şekilde geldik. Bu ürünleri dışarıda satamadığımız için bu etkinlik bizim için çok iyi oluyor. Hem gezmiş oluyoruz hem değişik yerler görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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