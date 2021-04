Mersin'de 33 kart şubelerinin sayısı 5'e yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi bünyesinde hizmet veren Mersin 33 kart şubelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Eski Mezitli Belediyesinin altına kurulan ofis ile birlikte şubelerin sayısı 5’e yükseldi.

Vatandaşların sağlıklı ulaşımdan faydalanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5 şube, 6 adet kiosk ve 1 adet mobil hizmet aracı ile vatandaşlara ulaşıyor. Vatandaşlar kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını bu şubelerden temin edebiliyor, bakiye sorgulama ve yükleme ile kart güncelleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Büyükşehir, Mersin merkez, Tarsus, Anamur, Gülnar’da hizmet veren sabit noktalara Mezitli ilçesini ekledi. Eski Mezitli Belediyesinin altına açılan yeni irtibat bürosu özellikle Mersin merkeze kadar gitmelerine gerek kalmadığı için Mezitlililer’den tam not aldı.



“Çok memnunum, iyi ki buraya geldiniz”

Mezitli ilçesi Tömük Mahallesi’nden kart işlemi için Mezitli irtibat noktasına gelen Selma Çetin, “Çok memnunum, iyi ki varsınız, iyi ki buraya geldiniz. Ben Tömük’ten otobüse biniyordum, çarşıya kadar gitmekte yaşımdan dolayı zorlanıyordum. Burası açıldığı için çok teşekkür ediyorum, yaşlılar için, herkes için büyük bir iş yapılmış oldu. Belediye reisini de çok seviyorum. Allah uzun ömür versin. İnşallah iyi şeyler olacak” dedi.

Büyükşehir, vatandaşların işlemlerini rahatlıkla yapabilmesi ve yoğunluk yaşanmaması adına kentkart irtibat bürolarının yanı sıra mobil hizmet aracını da devreye sokmuştu. Geçtiğimiz ay Mezitli’de önünde hizmet veren ve kentkart hizmetini vatandaşların ayağına kadar götüren kentkart mobil Hizmet aracı, program ve ihtiyaç dahilinde farklı ilçelerde konumlandırılıyor.

Kentkart mobil hizmet aracından memnun olduğunu ifade eden Yıldırım Özdemir, “Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Mersin’e böyle bir hizmet kazandırdığı için. Milletimiz eskiden kuşlu caminin oraya gidiyordu, şu anda her şey ayağının altına geldi” diye konuştu.

Ulaşım Dairesi’nde Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi olarak görev yapan Mersin 33 kart elektronik ücret sisteminin sorumlusu Erkin Özgen, Büyükşehir’in Mersin 33 kart hizmet noktalarını artırarak vatandaşlara kolaylık sağladığını ifade etti. Özgen, “Mersin genelinde hizmet veren 5 adet ofis şeklinde şubelerimiz var. 1 adet mobil hizmet ulaştırma aracımız var. Toplam 6 adet de kiosk dediğimiz insansız çalışan, her türlü kart işlemlerini yapan cihazımız var. Mezitli’deki vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’in sosyal belediyecilik anlayışına istinaden ve talepler doğrultusunda en uygun yeri tespit ederek eski Mezitli Belediyesi binasında hizmete başladık. Vatandaşlarımız çok memnun. Her gün teşekkür alıyoruz. Yeni kurulmasına rağmen günlük ortalama 150200 kişiye kart hizmetleri veriyoruz. Böylece otobüse binmede sıkıntıları olmuyor. Mersin merkeze gitmelerine gerek kalmadan sorunları çözülüyor" şeklinde konuştu.

