Mersin Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi yaptı. ‘Evde Kalmış Mersinlilere Öyküler’ adıyla Türk edebiyatının usta kalemlerinin öykülerinin derlendiği kitap, ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak yaşlı vatandaşlara ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara moral sağlamak amacıyla Türkiye’nin birbirinden değerli yazarlarına ait öykülerin derlendiği ‘Evde Kalmış Mersinlilere Öyküler’ adlı bir kitap hazırladı. Kitap, okuyucularına kapı kapı dolaşarak teslim edildi. Kitapları alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti teşekkür ederek dile getirdi.



“Yüzlerinde oluşan tebessüm bizleri mutlu ediyor”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Etkinlik Birim Sorumlusu Ali Esat Mazı, kapı kapı dolaşıp hediye ettikleri kitabın sokağa çıkma yasağında evde bunalan 65 yaş üstü vatandaşların kütüphanesine değer katacağını söyledi. Mazı, “Bu nadide eserlerin yer aldığı kitabı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da selamını ileterek kendilerine takdim ediyoruz. Bu zor günlerde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kitabı hediye ederken yüzlerinde oluşan tebessüm bizleri mutlu ediyor. Onların bu kitabı okuyarak evde canlarının daha az sıkılması amacıyla bu çalışma başlatıldı” dedi.



“Çok ince bir düşünce”

Aldığı kitap hediyesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Metin Ökten, “Çok teşekkür ediyorum. Zaten bir yıldır pandemiden dolayı evden çıkamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu çok iyi oldu. Vahap Başkanımıza selamlar” ifadelerini kullandı.



“Çok güzel bir yaklaşım”

Esin Togay ise kitap hediyesinin çok güzel bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Çok teşekkür ediyorum. Kitaplarım arasında buna da güzel bir yer vereceğim. Şu pandemi döneminde de çok iyi oldu” diye konuştu.

Birbirinden değerli öykülerin yer aldığı kitap için teşekkürünü ileten Kamuran Homurlu da “Çok ince bir düşünce. Teşekkür ederim Vahap Başkana. Pandemi döneminde de çok sıkılmıştık. Faydalanırız inşallah bundan”dedi.



“Salgın bittiğinde daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kitabın arka kapağında yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Salgını bitirmek için bir kez daha hep birlikte evde kalacağımız günlere giriyoruz. Amaç kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak ama bunun nasıl sabır işi olduğunu da biliyoruz. Bizim kültürümüzde tespih sabrı simgeler. Unutmayalım ki sabrın sonu da selamettir. Bu zor günlerde her türlü imkanımızla yanınızdayız. Güzel vakit geçirmeniz için hazırladığımız bu kitapta, Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden birbirinden güzel öyküler var. Umarız bu kitap yıllar, nesiller sonra çocuklarınıza, torunlarınıza korona günlerini anımsatacak bir hediye olarak kütüphanenizde yer bulur. Salgın bittiğinde daha sağlık günlerde buluşmak dileğiyle.”

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