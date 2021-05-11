Mersin Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara kitap sürprizi yaptı. ‘Evde Kalmış Mersinlilere Öyküler’ adıyla Türk edebiyatının usta kalemlerinin öykülerinin derlendiği kitap, ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak yaşlı vatandaşlara ulaştırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara moral sağlamak amacıyla Türkiye’nin birbirinden değerli yazarlarına ait öykülerin derlendiği ‘Evde Kalmış Mersinlilere Öyküler’ adlı bir kitap hazırladı. Kitap, okuyucularına kapı kapı dolaşarak teslim edildi. Kitapları alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti teşekkür ederek dile getirdi.

“Yüzlerinde oluşan tebessüm bizleri mutlu ediyor”
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Etkinlik Birim Sorumlusu Ali Esat Mazı, kapı kapı dolaşıp hediye ettikleri kitabın sokağa çıkma yasağında evde bunalan 65 yaş üstü vatandaşların kütüphanesine değer katacağını söyledi. Mazı, “Bu nadide eserlerin yer aldığı kitabı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da selamını ileterek kendilerine takdim ediyoruz. Bu zor günlerde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kitabı hediye ederken yüzlerinde oluşan tebessüm bizleri mutlu ediyor. Onların bu kitabı okuyarak evde canlarının daha az sıkılması amacıyla bu çalışma başlatıldı” dedi.

“Çok ince bir düşünce”
Aldığı kitap hediyesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Metin Ökten, “Çok teşekkür ediyorum. Zaten bir yıldır pandemiden dolayı evden çıkamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu çok iyi oldu. Vahap Başkanımıza selamlar” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir yaklaşım”
Esin Togay ise kitap hediyesinin çok güzel bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Çok teşekkür ediyorum. Kitaplarım arasında buna da güzel bir yer vereceğim. Şu pandemi döneminde de çok iyi oldu” diye konuştu.
Birbirinden değerli öykülerin yer aldığı kitap için teşekkürünü ileten Kamuran Homurlu da “Çok ince bir düşünce. Teşekkür ederim Vahap Başkana. Pandemi döneminde de çok sıkılmıştık. Faydalanırız inşallah bundan”dedi.

“Salgın bittiğinde daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kitabın arka kapağında yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Salgını bitirmek için bir kez daha hep birlikte evde kalacağımız günlere giriyoruz. Amaç kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak ama bunun nasıl sabır işi olduğunu da biliyoruz. Bizim kültürümüzde tespih sabrı simgeler. Unutmayalım ki sabrın sonu da selamettir. Bu zor günlerde her türlü imkanımızla yanınızdayız. Güzel vakit geçirmeniz için hazırladığımız bu kitapta, Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden birbirinden güzel öyküler var. Umarız bu kitap yıllar, nesiller sonra çocuklarınıza, torunlarınıza korona günlerini anımsatacak bir hediye olarak kütüphanenizde yer bulur. Salgın bittiğinde daha sağlık günlerde buluşmak dileğiyle.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi, çocukların bayram kıyafetlerini evlerine kadar götürdü
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, çocukların bayram ...
Şehit mezarları güllerle donatıldı Erdemli Belediyesi şehitlerin bulunduğu mezarlıkları şehit aileleriyle birlikte gül bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Şehit mezarları güllerle donatıldı Erdemli Belediyesi ...
İçel İdmanyurdu, son dakika golü ile yıkıldı Misli.com 3. Ligi Play-Off: İçel İdmanyurdu: 2 - Isparta 32 Spor: 2
YEREL HABERLER İçel İdmanyurdu, son dakika golü ile yıkıldı Misli. ...
Elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı
Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü
YEREL HABERLER Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü
İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri önündeki saksının çalınma anı kamerada
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan annelere 110 bin çiçek
Anaokulu öğrencilerine 'çocuk hakları' eğitimi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine 'çocuk hakları' eğitimi
Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü ...
Gezende eriğinin kalitesi bir kez daha tescillendi Mersin'de adına festivaller düzenlenen Gezende eriği, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yerini aldı
YEREL HABERLER Gezende eriğinin kalitesi bir kez daha ...
MEÜ’de çevrimiçi ‘Otizm Üzerine Söyleşiler’ etkinliği
YEREL HABERLER MEÜ’de çevrimiçi ‘Otizm Üzerine Söyleşiler’ etkinliği
MEÜ yüksek lisans öğrencisi ve ekibi, Akkuyu NGS Proje Yarışmasında yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER MEÜ yüksek lisans öğrencisi ve ekibi, Akkuyu NGS ...
Serdar Noorzad: “Türkiye’ye alternatif bir e-ticaret platformu sunacağız”
YEREL HABERLER Serdar Noorzad: “Türkiye’ye alternatif bir e-ticaret ...
'Kariyer Mersin' projesine 2 bin kişi katıldı
YEREL HABERLER 'Kariyer Mersin' projesine 2 bin kişi katıldı
Kocası tarafından kaçırıldığı iddia edilen kadını jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kocası tarafından kaçırıldığı iddia edilen kadını ...
Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi
Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı
YEREL HABERLER Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı
Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi
Mersinlileri 'sağlık için hareket et' tavsiyesi
YEREL HABERLER Mersinlileri 'sağlık için hareket et' tavsiyesi
Seçer: "Mersin'in her köşesi bir cennet" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'in daha marka kent olabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'in her köşesi bir cennet" Mersin ...
Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan ...
Mersin'de öğrencilerin öğrenim yardımı bayram öncesi hesaplarına yatırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de öğrencilerin öğrenim yardımı bayram öncesi ...
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti