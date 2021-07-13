KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon masallarına dur dedim” Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile buluştu “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini içermeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon masallarına dur dedim” Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile buluştu “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini içermeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceğiz”

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon masallarına dur dedim” Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile buluştu “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini içermeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 50 yıldır görüşülen federasyon masallarına son verdiğini, Türkiye’nin olmayacağı hiçbir anlaşmada olmayacaklarını söyledi.
Tatar, Mersin’de yapacağı bir dizi ziyaret kapsamında Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret etti, günün anısına fidan dikti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi önünde yaptığı açıklamada, sıkıntılı günler Türkiye sayesinde atlattıklarını belirtti. Tatar, “1974’te mutlu barış harekatıyla Mehmetçiğin adaya basmasıyla işte onun için 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıslı Türk için en önemli bir tarihtir. O gün Kıbrıs Türkleri tekrar özgürlüğe, bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmuştur. Ö günden bugüne artık Kuzey Kıbrıs Türk çatısı altında Kıbrıs Türk halkı onurlu yaşamaya devam etmektedir. Bunu tabi biz Türkiye’nin desteğiyle başardık. Kıbrıs davası bizlerin müşterek davasıdır. Sadece bir Kıbrıslı Türklerin sürdüreceği bir mücadele olamazdır. Her daim Türkiye’yi yanımızda gördük. Her daim Türkiye en sıkıntılı günlerimizde bizlerle beraber olmuştur. Gerek siyasi gerek ekonomik her türlü desteği vermiştir, hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Dolayısıyla gelen aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve zamanında yapılan bir takım girişimler ve dolayısıyla elde etmiş başarılar Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızı korunmasında devletimize sahip çıkmak, devleti yaşatmak ve artık bu federasyon masallarına artık bir dur demek. Çünkü artık onun defteri kapanmıştır. Bildiğiniz gibi federasyon temelinde bir anlaşma için 50 yıldır görüşmeler sürüyor. Ama benim Cumhurbaşkanı olma dolayısıyla artık o defter kapandı. Ne çıktı ortaya federasyon dediğinizde Kıbrıs’ta Rumlarla bir ortaklık. Çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenlik çatısı altında Rumların hakimiyeti ve özellikle Avrupa oyunuyla Yunanistan’ın AB’de olması dolayısıyla Annan planında Türklerin evet demesine Rumların hayır demesine rağmen tek taraflı uluslararası anlaşmaya aykırı bir biçimde Kıbrıs Türklerini AB’ne alınmasıyla, bir bakıma Türkiye’ye bir kart çıkarmaktı, nitekim federal temeli bir anlaşma olabilseydi, ne olacaktı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti Kuzeyle birlikte tamamıyla AB içerisinde, zaman içerisinde Türkiye’ye artık sen üçüncü ülkesin, AB değilsin, dolayısıyla bu anlaşmanın şartlarına göre yavaş yavaş Kıbrıs’tan çekilmelisin, Türkiye’nin de Avrupa’da ve dolayısıyla Kıbrıs’tan tamamıyla çekilmesi, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızın da tehlikeye girmesi demektir. Büyük Türk milletinin, büyük Türk ulusunun tabi ki hak ve çıkarlarına fevkalade olumsuz bir pozisyonun, bir durumun ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla bütün bu fırsatlar geçiştirilmiştir. Çünkü Kıbrıslı Rumlar bizim iyi niyetimize rağmen hiçbir zaman eşitlik anlaşmaya evet dememiştir. Onların bütün derdi federasyon çatısı altında Türklerin tamamen Kıbrıs’ta çekilmesindir. Bunlara Cumhurbaşkanı seçildiğimde dur dedim. Egemen bir Türk devletinin ne kadar önemli olduğunu sözler yetmez” dedi.
AB’nin ekonomik vaatlerle siyasi iradelerini ipotek altına alamayacağını söyleyen Tatar, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin bağımsızlık, özgürlük ve hürriyeti için çok bedeller ödediğini, yine ödemekten geri durmayacağını kaydetti.
Tatar, Kıbrıs Türk halkı egemenliğini içermeyen, Türk Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından kent protokolü günün anlam ve önemine çeşitli hediyeler verdi.
Nusret Mayın Gemisi önünde fidan dikiminin ardından gemi gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Gülnar’da lavanta üretimi artıyor
YEREL HABERLER Gülnar’da lavanta üretimi artıyor
Akdeniz Belediyesi, kadınlara ‘Bilinçli Aile Planlaması’ eğitimi verdi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, kadınlara ‘Bilinçli Aile ...
15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle anılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle ...
Aynamdaki Gölgeler sağlık çalışanları için sahnelendi
YEREL HABERLER Aynamdaki Gölgeler sağlık çalışanları için sahnelendi
Erdemli'deki Lamos Köprüsünde sona gelindi
YEREL HABERLER Erdemli'deki Lamos Köprüsünde sona gelindi
Dünya Nükleer Derneği Raporu: “Küresel sorunların çözümünde doğru adres nükleer enerji” “Efsaneler ve yanlış bilgiler yüzünden iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklarla için harekete geçme fırsatı kaçıyor” “Nükleerde gerçeklerle algı arasındaki büyük uçurumun sebebi; popüler kültürün radyasyona bakışı”
YEREL HABERLER Dünya Nükleer Derneği Raporu: “Küresel sorunların ...
Büyükşehir Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi kıyafet
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi ...
Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri sürüyor
İzmir’e atanan Emniyet Müdürü Şahne’ye veda yemeği
YEREL HABERLER İzmir’e atanan Emniyet Müdürü Şahne’ye veda yemeği
(Özel) Mersin, musluktan suyu içilen ender kentlerden MESKİ, Berdan’dan aldığı 100 milyon metreküp suyu arıtarak Tarsus ve Mersin merkezin içme suyunu karşılıyor. Ekipler, 24 saat çıkan suyu kontrol ediyor MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, bugüne kadar farklı parametrelerinden katıldığı uluslararası yeterlilik testlerinden yüzde 100 başarı elde ederek, 4 kez ‘mükemmel laboratuvar sertifikası’ aldı MESKİ Genel Müdürü Korkmaz: " ‘Mersin’de su musluktan içilir’ sloganımızı yüreklilikle söylüyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Mersin, musluktan suyu içilen ender ...
Down sendromlu genç asker oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu genç asker oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 14 Temmuz'da Mersin'e geliyor
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 14 Temmuz'da Mersin'e ...
Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama
Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi ...
Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 30 noktada kesim ve 3 noktada satış yeri bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacak
YEREL HABERLER Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri ...
Tarsus’ta karabuğday hasadı
YEREL HABERLER Tarsus’ta karabuğday hasadı
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini arkadaşına da izletmiş
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini arkadaşına ...
Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 ...
Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi
YEREL HABERLER Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp ...
Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği
YEREL HABERLER MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği