Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 adet makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinası ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.