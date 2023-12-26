Mersin ilçeleri: Mersin ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir liman kenti olan Mersin; turizm, sanayi, tarım ve denizcilik alanında gelişmiştir. Akdeniz ikliminin özelliklerinin görülmesi şehri tarım yönünden gelişmesine katkı sağlamıştır. Mersin ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Doğusunda Adana, batısında Antalya ve kuzeyinde Karaman, Niğde ve Konya illeriyle komşu olan Mersin, son yılların hızla modernleşen şehirlerinden biridir. Gerek ekonomik olarak gerekse sahip olduğu liman yönünden büyük bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mersin limanı barındırdığı özelliklerle yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Akdeniz’in de en önemli ticaret noktasıdır. Mersin yöresinin bilinen en eski ismi Kizzuvatna olup bu ad Hitit devrinde Kue, klasik devirde de Kilikya olmuştur. Bölgede yapılan kazılar, ilk yerleşim izlerinin Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağı'nda görüldüğünü ortaya koymaktadır. Mersin ilimizde 4 tanesi merkez ilçe olmak üzere 13 ilçe yer almaktadır. İşte, Mersin ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Akdeniz

Mezitli

Toroslar

Yenişehir

Diğer İlçeler:

Anamur

Aydıncık

Bozyazı

Çamlıyayla

Erdemli

Gülnar

Mut

Silifke

Tarsus

Mersin'in İlçeleri

Mersin ili, 1924 yılında kurulmuştur. 1933 yılında da merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002'de ilin İçel olan adı, Mersin olarak değiştirilmiştir. Mersin ilimizin güncel nüfusu 1.916.432 olarak belirlenmiştir. Cinsiyetin nüfus içindeki dağılımı %49,94 erkek ve %50,06 kadın şeklindedir. Mersin ilimiz kumsalları, koyları ve körfezleriyle tarihi ve çeşitli dinlere ait yapılarıyla oldukça fazla ziyaret edilen bir kültür ve turizm şehridir. Yazın sıcak kumsallarında güneşlenmek isteyen yerli ve yabancı turistler Mersin'e akın etmektedir. Mersin ilimize bağlı toplam 13 ilçe mevcuttur. Bu ilçeler şunlardır: Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus.

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Mersin Merkez İlçeleri

Mersin ilimizin tarihi M.Ö.7000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Anadolu'nun en eski yerleşim yerleri arasında olan Yumuktepe, Neolitik çiftçiler tarafından kurulmuştur. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkan eserler Mersin Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluşmaktadır. Bu yöre; Hititliler, Asurlular, Makedonyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyeti altında yönetilmiştir. 11. yüzyılda Selçuklular, ardından 14. yüzyılda Karamanoğulları ve 15. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Türklerin egemenliğine geçmiştir. Tertemiz kumsalı, tarihi alanları ve önemli kültürel duraklarıyla adından söz ettiren bir şehirdir. Mersin ilimizde 4’ü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçe yer almaktadır. Bu ilçelerden nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesi Tarsus, en az olan ilçesi Çamlıyayla ilçesidir. Mersin’de yer alan 4 merkez ilçe ise şunlardır:

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Merkez İlçeler:

Akdeniz

Mezitli

Toroslar

Yenişehir

Mersin İlçeler Haritası

Görsel destek araçlarından en önemlisi şüphesiz ki haritalardır. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu liman kentimizdeki ilçelerin kıyıya olan uzaklıklarını harita yardımıyla görebilir, ilçelerin yüz ölçümleri, büyüklükleri ve harita üzerindeki konumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte, Mersin merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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