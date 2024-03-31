Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye başkanı kimdir? Mersin Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Mersin Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:34 facebook

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