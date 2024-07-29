Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Mert Demir Harbiye'de sahne alacak

        Mert Demir Harbiye'de sahne alacak

        Mert Demir, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Müziğiyla farklı janrları bir araya getiren; söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenme rakamına sahip. Müzik listelerini kasıp kavuran sanatçı, Türkiye'nin yanı sıra bir çok Avrupa ve Orta Doğu ülkesinde radyolarda en çok çalan isimler arasında.

        2

        Hit olmuş parçaları ile gönüllerde taht kuran, uzun soluklu turneleriyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan ve sahne performansıyla günlerce konuşulan Mert Demir, 10 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak .

        #Mert Demir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı