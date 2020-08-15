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Mert Fırat: Kim, nerede? Ben görmedim

Oyuncu Mert Fırat, önceki akşam eşi İdil Fırat ile birlikte Kabataş'ta objektiflere yansıdı. Fırat, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi

Mert Fırat
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Mert Fırat, önceki akşam eşi İdil Fırat ile Kabataş'ta görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fırat, projeleriyle ilgili "Henüz bir şey yok ama görüşmeler var" açıklamasını yaptı.

Fırat, gazetecilerin "Kadına şiddetle alakalı çok şey paylaştınız fakat eski sevgiliniz Hande Doğandemir sizin açıklamanıza 'Samimiyetsiz' şeklinde imada bulundu" sözleri üzerine, "Kim, nerede? Ben görmedim" diyerek güldü.

Ardından çift, hızla yoluna devam etti.

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