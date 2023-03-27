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Mert Günok: Pes etmek benim lügatımda yok

Mert Günok, A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Mert Günok: Pes etmek benim lügatımda yok
HABERTURK.COM / Ajanslar

Mert Günok'un açıklamaları şöyle:

"İlk maçın galibiyetle tamamlanmasından sonra şu anda takım olarak morallerimiz yüksek. Hırvatistan bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nda ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Saygı duyuyoruz. İyi bir şekilde hazırlandık. Bizim için gruptan çıkmak çok önemli. Hocamız 8 adım olduğunu söyledi, ilk adımı geçtik, yarın da ikinci adımı geçmek istiyoruz. Önemli olan daha az hata yapmamız. Ermenistan maçında belirli bölümlerde bazı basit hatalar yaptık. Bu tarz hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Seyirci desteğiyle daha önce başardığımız gibi yine başaracağımıza inanıyorum.

"PES ETMEK BENİM LÜGATIMDA YOK!"

"Pes etmek benim lügatımda hiç olmadı. Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. En iyi yerlerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm. Bu bir tercih meselesi, başımızda olan hocaların bizi tercih etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Ağır bir sakatlık yaşadım. Ondan önce EURO 2020'ye giderken, bir maç haricinde hepsinde ben oynadım. Pandemiden sonra bir yıl ara verildiği için şampiyonada oynama şansı elde edemedim. Bu da içimde ukte kaldı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. İlk adımı geçtiğimiz gün gerçekleştirdik. Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Milli takımda olduğum için de çok mutluyum. EURO2024'de orada olmak istiyoruz.

"ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

"Oyuncular olarak ve hocamızın da belirttiği üzere oyun çok iyi değildi Ermenistan maçında. Birçok nedeni var bunun. Saha içerisindeki nedeni basit hatalardı. Grubun ilk maçı olması ve gittiğimiz ülkenin de farklı bir açıdan önemi olması açısından maçın zor geçeceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Aslında bunu biraz zorlaştıran da biz olduk. Ermenistan'ın da bizden daha istekli olması, oyun içinde zaman zaman gel git anları yaşandı. Özellikle ilk 15 dakika oyunu elimizde alamadık. Şanssız bir gol yedik, o da etkili oldu onların öz güven kazanmasında ama galip gelmek önemliydi. EURO2024 Finalleri'nde olmak istiyoruz. Bugün son antrenmanı yapacağız. Büyük maçları daha farklı oynuyoruz, bunun örnekleri var. Yeniden bu turnuvada olmak için önemli bir maç oynayacağız. Yarının daha farklı olacağını ve umarım galip geleceğimizi düşünüyorum."

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