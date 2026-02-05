Habertürk
        Mert Günok: Yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu

        Mert Günok: Yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu

        Ara transfer döneminde tekrar Fenerbahçe'nin yolunu tutan milli kaleci Mert Günok, Türkiye Kupası'nda 3-1 yendikleri Kocaelispor maçının ardından, "Yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu" dedi.

        Giriş: 05.02.2026 - 23:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:45
        "Yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu"
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin file bekçisi Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

        "YILLAR SONRA BURADA MAÇA ÇIKMAK GÜZEL BİR DUYGU"

        Fenerbahçe'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan Mert Günok, "Mutluyum, yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Tribünlerimiz hafta içi olmasına rağmen doluydu ve bizi destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. Ligde de önemli bir maçımız var. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi ve şampiyonlukları hedefliyoruz." dedi.

        "SEZON BAŞINDAN BERİ GÜZEL BİR BİRLİKTELİK VAR"

        Tecrübeli kaleci, takım içi birlikteliği şu sözlerle ifade etti:

        "Takımımızın önemli oyuncuları transfer etti. Sezon başından beri güzel bir birliktelik var. Saha içinde hocamızla beraber iyi bir oyun oynuyoruz. Lig aslında ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda topladığımız puanlara ikinci yarı ihtiyacımız olacak. Asıl lig başladı. Uzun yıllardır hasret çektiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız."

        MERT GÜNOK, 3095 GÜN SONRA KADIKÖY'DE KALEYİ KORUDU

        Ara transfer döneminde kadroya katılan milli kaleci Mert Günok, 10 yılı aşkın süre sonra döndüğü sarı-lacivertlilerde 2. maçına da Türkiye Kupası'nda çıktı. Kasımpaşa'da oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında eldiveni giyen Mert, bugün de Erzurumspor FK'ya karşı kaleyi korudu.

        Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla rakip olarak Süper Lig'de 6 kez Şükrü Saracoğlu çimlerine ayak basan 36 yaşındaki kaleci, bu kez ev sahibi takımın kalecisi olarak oynadı.

        Mert, 2015-2016 sezonu son hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçının ardından 3 bin 905 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalecisi olarak mücadele etti.

