Kuruluş Osman dizisine bu akşam yepyeni isimler katılıyor. Bu isimlerden biri olan Mert Turak ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Öğretmen olan babası Malatyalı, vergi memuru olan annesi Makedonya asıllıdır. 3-4 yaşında iken Aydın'daki teyzesinin yanında kaldı. İlkokula izmir'de Doğan Akad Meliha Akad ilkokulunda gitti. İlkokul 3.sınıfta Karşıyaka Bostanlı' ya taşındılar. Emlak ilkokulunda okumaya başladı. Ortaokul 2 de Bostanlıdan İzmir Yeşilyurt a taşındılar. 1994 yılında ortaokulu bitirdi. Liseyi İzmir Vecdi Gönül Lisesinde okudu. 1995 yılında Tiyatro kursuna başladı.

Lisede okuduğu yıllarda İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyundikten sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Konservatuarda öğrenci iken 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı. Profesyonelce bir çok tiyatro ve çocuk oyununda oynadı. İstanbul Üniversitesi'nde okurken Mart/2003 yılında Makedonya'nın Üsküp Şehrindeki Tiyatro Festivaline gönderildi.

İstanbul Bahçe Şehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimi yaptı.

Mert Turak, 2007 yılında "Şöhret Okulu" adlı dizide Müjdat Gezen, Ayla Algan, İlhan Şeşen, Tan Sağtürk, Ebru Cündübeyoğlu, Atilla Arcan, Serdar Deniz, Meyra, Cengiz Küçükayvaz, Sarp Akkaya, Sinan Çetin, Erol Büyükburç ile birlikte oynadı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Ödülleri :

2005 - Sadri Alışık Tiyatrosu Müzikal Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü (Kantocu)

Tiyatro Oyunları :

2012 - Ateşli Sabır (Postacı) : Antonio Skarmeta - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Sen Olmak Nedir? (Yazar:Nur Can Kara) - Tiyatro Halt

2010 - Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 - Cabaret : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 - Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 - Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Mucize (Sinema Filmi)

2014 - Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2013 - Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 - Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 - Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 - Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 - Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 - Gece Martıları (Kısa Film)

1999 - 2001 - Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)