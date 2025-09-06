Mertens ailesinin mutlu günü!
Galatasaray'ın eski futbolcu Dries Mertens ve eşi Kat'ın, Lulu ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.
GALATASARAY'DAN TEBRİK
Galatasaray, Mertens için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol A Takımı eski oyuncularımızdan Dries Mertens ve değerli eşi Kat’ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Mertens ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Lulu’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerini kullandı.