        Haberler Spor Futbol Mertens ailesinin mutlu günü! - Futbol Haberleri

        Mertens ailesinin mutlu günü!

        Galatasaray'ın eski futbolcu Dries Mertens ve eşi Kat'ın, Lulu ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 12:15 Güncelleme: 06.09.2025 - 12:15
        1

        Galatasaray'ın eski futbolcularından Dries Mertens'in bir çocuğu daha dünyaya geldi.

        2

        Mertens ailesi, Lulu isminde kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.

        3

        GALATASARAY'DAN TEBRİK

        Galatasaray, Mertens için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol A Takımı eski oyuncularımızdan Dries Mertens ve değerli eşi Kat’ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Mertens ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Lulu’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

        4
