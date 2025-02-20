Merve Boluğur'dan barışma iddialarına yanıt
Merve Boluğur, iki yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç ile yeniden bir araya geldiği iddialarını; "Eskiden, yeni olmaz" diyerek yalanladı
Giriş: 20.02.2025 - 08:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:08
2015 - 2017 arasında evli kalan oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Boluğur ile Dalkılıç'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği ileri sürüldü.
Barışma dedikodularının ardından Merve Boluğur, sosyal medya hesabından; "Eskiden, yeni olmaz" paylaşımıyla iddiaları yalanladı.
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