Merve Boluğur'un Elon Musk yorumu: Tipim değil
Merve Boluğur'dan, dikkat çeken Elon Musk paylaşımı; "Tipim değil"
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Merve Boluğur, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, net servetinin 400 milyar doları geçtiği ve dünyanın en zengin insanı olduğu haberini paylaştı.
Merve Boluğur, bu paylaşımına bir takipçisinin, "Ayarlayayım sana" şeklinde cevap verdi.
Merve Boluğur, takipçisinin bu mesajını kendi sayfasında paylaşarak; "Tipim değil" dedi.
Fotoğraflar: Instagram