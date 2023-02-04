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Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile barıştığına dair iddiaları yalanlayan Merve Boluğur, Bebek'te görüntülendi. Aşk sorularını yanıtlayan oyuncu, "Hayatımda biri olsa saklamam" dedi

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  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının "Murat Dalkılıç ile barıştığınız haberleri çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Ben iş konuşmak istiyorum. Birazcık iş sorun. Öyle konuşalım" yanıtını verdi.
  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    Yeni projelerinden bahseden Boluğur, "Bir sinema filmim olacak. Şimdi sürpriz vermek istemiyorum. Yeni bir şarkı gelmeyecek. Önceliğim sinema filmi olacak" dedi.
  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    "ARKADAŞLARIM BENİ GAZA GETİRDİ"

    Mabel Matiz ve Mert Demir’in 'Antidepresan' şarkısını diğer müzisyenlerin seslendirmesi hakkında da konuşan Boluğur, "Tabii ki icra eden kişi en iyi söyleyen kişidir. Bestesi çok iyi şarkının. Beni ve Türkiye’yi vurdu adeta şarkı. Her açıdan iyi bir iş bence. Herkese hitap ediyor. Ben yaşanmışlıklarımı anlatan bir şarkı yazdım ama önceliğim sinema. Oyunculuğu özlemişim. Arkadaşlarım da gaza getirdi beni" ifadelerini kullandı.
  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    Boluğur, eski eşi Murat Dalkıç'ın evinin çevresinde görülmesi ve barışma üzerine çıkan haberler ile ilgili, 'Benim başka bir kumralım var' yorumunda bulunmuştu.
  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna ise Boluğur, "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" yanıtını verdi.
  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    İKİNCİ EVLİLİĞİ 53 GÜN SÜRDÜ

    2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması şaşırtmıştı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.
  • Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam - Magazin haberleri

    Boluğur, eşiyle sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu.

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