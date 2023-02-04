Merve Boluğur: Hayatımda biri olsa saklamam

"ARKADAŞLARIM BENİ GAZA GETİRDİ"

Mabel Matiz ve Mert Demir’in 'Antidepresan' şarkısını diğer müzisyenlerin seslendirmesi hakkında da konuşan Boluğur, "Tabii ki icra eden kişi en iyi söyleyen kişidir. Bestesi çok iyi şarkının. Beni ve Türkiye’yi vurdu adeta şarkı. Her açıdan iyi bir iş bence. Herkese hitap ediyor. Ben yaşanmışlıklarımı anlatan bir şarkı yazdım ama önceliğim sinema. Oyunculuğu özlemişim. Arkadaşlarım da gaza getirdi beni" ifadelerini kullandı.