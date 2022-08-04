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Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu?

Aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Merve Boluğur'un son paylaşımı kafaları karıştırdı. Sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayan Boluğur, 'evet' mesajını not düştü. Takipçileri, ünlü oyuncuya 'evleniyor musun?' sorusunu sordu

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  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

    Pek çok dizide rol alan ancak uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur'un, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

    İlişkilerini sosyal medyaya da taşıyan Boluğur ve Aydın, aşk pozlarına sık sık paylaşıyor. Boluğur, yayınladığı son fotoğrafla kafaları karıştırdı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

    "EVET"

    Ünlü oyuncu, önceki gün sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafına, "Evet" notunu düştü. Bazı takipçileri Merve Boluğur'a "Evleniyor musun?" sorusunu sordu.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

    "KOCAM!"

    Merve Boluğur, sevgilisinin kendisini öperken çektiği bu karesini de "Kocam!" notuyla yayınlamıştı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

    MURAT DALKILIÇ İLE EVLİYDİ

    Öte yandan bir evlilik gerçekleştiren Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2017'de yollarını ayırmıştı.
  • Merve Boluğur ile Mert Aydın evleniyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

    AŞK 6 AY SÜRDÜ

    Boğulur, daha sonra sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamıştı. Ancak ünlü oyuncu, 6. ayın sonunda Dayı ile birlikteliğini sonlandırmıştı.

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