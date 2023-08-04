Haberler Magazin Merve Boluğur yine gündem oldu! Başını örttüğü pozuna eleştiri yağdı!

Merve Boluğur yine gündem oldu! Başını örttüğü pozuna eleştiri yağdı! Acemi Cadı dizisinde oynadığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürdürse de sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Boluğur son olarak yayınladığı pozuyla dikkat çekti. Habertürk Giriş: 04.08.2023 - 22:15 Güncelleme: 04.08.2023 - 22:15 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Geçtiğimiz kasım ayında 53 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak başını kapattığı gönderisini sevenlerinin beğenisine sundu.

2 Şurada Paylaş!







Sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve yayınladığı iddialı gönderileriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.