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        Haberler Magazin Merve Boluğur yine gündem oldu! Başını örttüğü pozuna eleştiri yağdı!

        Merve Boluğur yine gündem oldu! Başını örttüğü pozuna eleştiri yağdı!

        Acemi Cadı dizisinde oynadığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürdürse de sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Boluğur son olarak yayınladığı pozuyla dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 22:15
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        Geçtiğimiz kasım ayında 53 günlük evliliğini bitiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak başını kapattığı gönderisini sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve yayınladığı iddialı gönderileriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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        Son pozlarını "Ufukta aşk var mı?" notuyla yayınlayan Merve Boluğur'un gönderileri sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım ünlü isme övgü dolu yorumlar gönderirken bir kısım eleştiri yaptı.

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        Merve Boluğur'un gönderisinin altına bazı kullanıcılardan: "Yeni nesil kapalılık", "Bu nasıl bir tarz?", "Yanlış örnek olmamalısınız bence" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Merve Boluğur'un son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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