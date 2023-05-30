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Merve Dizdar, Cannes dönüşü ayağının tozuyla sahneye çıktı

Merve Dizdar, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül kazandığı Cannes Film Festivali dönüşünde ayağının tozuyla sahneye çıktı

Merve Dizdar, Cannes dönüşü ayağının tozuyla sahneye çıktı
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HABERTURK.COM

Bu yıl 76’ıncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde rol aldığı 'Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar, Fransa'dan döndükten hemen sonra ayağının tozuyla sahneye çıktı.

Merve Dizdar 'Kedi' karakterini canlandırdığı 'Alice'de kazandığı ödül nedeniyle de seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. 'Alice' ekibinin de tebrik yağmuruna tuttuğu Dizdar, gerek seyircilerin gerekse çalışma arkadaşlarının gösterdiği ilgiden dolayı sahnede duygusal anlar yaşadı.

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