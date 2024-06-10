Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Merve Dizdar'ın hamilelik iddiaları asılsız - Magazin haberleri

        Merve Dizdar'ın hamilelik iddiaları asılsız

        Yaklaşık 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile evlenen Merve Dizdar'ın nikâh masasına alelacele oturmasının nedeni olarak hamile olduğu gösterilmişti. Bir arkadaşının paylaştığı bebekli fotoğraf da bu iddiayı güçlendirmişti. İşin aslı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Merve Dizdar, dün iş insanı Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâhla evlendi.

        Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan ikilinin evlilik haberi ise birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Sürpriz bir şekilde dünyaevine girmesi, ortaya Merve Dizdar'ın bebek beklediği iddialarının atılmasına neden oldu.

        Eşi Cihan Ayger ile birlikte bir arkadaşının bebeğiyle çektirdiği fotoğrafın yayımlaması, hamilelik iddialarını güçlendirdi.

        REKLAM

        İDDİALAR ASILSIZ

        Edinilen bilgiye göre Merve Dizdar'ın bebek beklemediği ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merve Dizdar
        #Cihan Ayger
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!