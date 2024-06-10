Merve Dizdar'ın hamilelik iddiaları asılsız
Yaklaşık 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile evlenen Merve Dizdar'ın nikâh masasına alelacele oturmasının nedeni olarak hamile olduğu gösterilmişti. Bir arkadaşının paylaştığı bebekli fotoğraf da bu iddiayı güçlendirmişti. İşin aslı ortaya çıktı
Oyuncu Merve Dizdar, dün iş insanı Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâhla evlendi.
Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan ikilinin evlilik haberi ise birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Sürpriz bir şekilde dünyaevine girmesi, ortaya Merve Dizdar'ın bebek beklediği iddialarının atılmasına neden oldu.
Eşi Cihan Ayger ile birlikte bir arkadaşının bebeğiyle çektirdiği fotoğrafın yayımlaması, hamilelik iddialarını güçlendirdi.
İDDİALAR ASILSIZ
Edinilen bilgiye göre Merve Dizdar'ın bebek beklemediği ortaya çıktı.