Merve Dizdar'ın hamilelik iddiaları asılsız Yaklaşık 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile evlenen Merve Dizdar'ın nikâh masasına alelacele oturmasının nedeni olarak hamile olduğu gösterilmişti. Bir arkadaşının paylaştığı bebekli fotoğraf da bu iddiayı güçlendirmişti. İşin aslı ortaya çıktı

Habertürk Giriş: 10.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:41 facebook

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