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Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın hayat hikayesi

Ünlü oyuncu Merve Dizdar'dan tarihi başarı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne'de rol alan ve Nuray karakterine hayat veren Merve Dizdar; Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın oldu. İşte, söz konusu ödül ile ilgili ayrıntılar ve Merve Dizdar'ın hayat hikayesine dair bilgiler...

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  • Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın hayat hikayesi

    Masumlar Apartmanı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Merve Dizdar, 'Kuru Otlar Üstüne'deki 'Nuray' karakteriyle Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü ve büyük bir başarıya imza attı. İşte, Dizdar'ın biyografisi ve aldığı ödül sonrası yaptığı açıklamanın ayrıntıları...
  • Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın hayat hikayesi

    İŞTE MERVE DİZDAR'IN AÇIKLAMALARI

    Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi: Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. 
  • Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın hayat hikayesi

    Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.
  • Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın hayat hikayesi

    MERVE DİZDAR KİMDİR?

    Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.
  • Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın hayat hikayesi

    İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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