Merve Dizdar: Neredeyse ağlayacaktım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Megastar Tarkan, 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da verdiği konserle hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

Günler öncesinden tükenen biletlerin ardından binlerce hayran, konser saatinden çok önce arena önünde toplanırken, yağmura rağmen oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

Konseri izlemeye gelen bazı ünlü isimler de kameralara yansıdı.

Davetliler arasında cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel ve iş insanı Ömer Koç da vardı.

Arzu Sabancı, Megastar’ı locadan izledi.

Burçin Terzioğlu, Tarkan’ı uzun yıllar sonra ilk kez canlı dinleyeceğini belirterek; “Çok heyecanlıyım, yıllardır Tarkan’ı canlı izlememiştim. Çok mutluyum" dedi. Terzioğlu, bilet bulmanın zor olduğunun hatırlatılması üzerine, davet edildiğini söyledi.

İlk kez Tarkan konserine geldiğini söyleyen Selin Şekerci, heyecanını gizleyemedi. 2026 yılıyla ilgili umutlu konuşan oyuncu; "Bizim dizimiz bitti ama bu seneden çok ümitliyim. İnşallah dijitalde devam eder" dedi. Özel hayat ve aşk sorularına ise yanıt vermeyen Terzioğlu ve Şekerci; "Bu yıl kariyer odaklıyız, aşk yok iş var" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin de Tarkan konserindeydi. Çift; "Tarkan’ı çok seviyoruz, konserine gelmek büyük keyif" dedi. Eylül 2025'te dünyaya gelen bebeklerine Güneş ismini veren ikili; "Anne ve babalık çok güzel bir duygu, bebeğimiz evde, her şey çok güzel gidiyor. İki saat vakit geçirip çocuğumuzun yanına gideceğiz" şeklinde konuştu.

"AĞLAYACAKTIM"

Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger de Tarkan'ı izlemeye gelenler arasındaydı. Konsere büyük bir heyecanla gelen çift, Tarkan konseri için yaşadıkları tatlı paniği anlattı. "Bilet bulamayacağım diye çok korktum. Neredeyse ağlayacaktım” diyen Dizdar, son anda gelen davetiye ile rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Dizdar; "Tarkan’ın hangi şarkısını seviyorsunuz?"sorusuna ise; "Tarkan’ın bütün şarkıları çok güzel" cevabını verdi.

Demet Evgar ve eşi Levent Babataş da konserdeydi. Konsere davetli olarak gelen çift, oldukça heyecanlı olduklarını belirtti.

Oyuncu Çağlar Çorumlu konsere girerken objektiflere yansıdı. Çorumlu, muhabirlerin, "En sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisi?" sorusuna; "Kış güneşi" yanıtını verdi.