Merve Güney'den IRONMAN France yarışında zirveye çıktı

Fransa’nın Nice kentinde, 29 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenen 20’nci IRONMAN France yarışında Türk sporcu Merve Güney, kadınlar genel klasmanını birinci sırada tamamlayarak tarihi bir zafere imza attı.

Dünyanın en zorlu ve en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen bu organizasyonda, ilk kez bir Türk sporcu 3,8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42,2 km koşu parkurunu başarıyla tamamlayarak kadınlar genel klasman birincisi oldu.