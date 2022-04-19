Aşk tam gaz 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Merve oflaz ile sosyetik iş insanı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan sevgililer, "İyi akşamlar." diyerek, oradan ayrıldı.

"TOTEM YAPTIM, SÖYLEYEMEM"

Daha önce kendisine zaman ayıracağını belirten Oflaz, "Bir süre setlere ara verip, dinleneceğim. Başka bir iş yapacağım ama totem yaptım. Bununla ilgili detay veremem." diyerek, gülümsemişti.