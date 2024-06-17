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        Haberler Magazin Merve Oflaz sezonu köpeği Kızım ile açtı - Magazin haberleri

        Merve Oflaz sezonu köpeği Kızım ile açtı

        Merve Oflaz, tatil sezonunu köpeği Kızım ile Çeşme'de açtı. Bir plajda görüntülenen Oflaz, sıcak havadan bunalınca köpeği ile denize girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 08:12 Güncelleme: 17.06.2024 - 08:12
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merve Oflaz, tatil yapmak için soluğu köpeği Kızım ile Çeşme'de aldı.

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        Bir plajda köpeği ile oyun oynarken objektiflere yansıyan Merve Oflaz'ın siyah ve sarı renklerden oluşan bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

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        Merve Oflaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalınca köpeği ile birlikte denize girdi.

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        Uzun süre denizden çıkmayan Merve Oflaz, daha sonra köpeğini sahile bıraktıktan sonra yüzmeye devam etti.

        #Merve Oflaz
        #kızım
        #Çeşme
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