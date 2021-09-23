Merve Oflaz: Totem yaptım, söyleyemem

"Totem yaptım, söyleyemem" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün Ulus'ta bir şampuan markası ve YouTuber Danla Bilic'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, ünlüleri bir araya getirdi. Geceye Özlem Ada Şahin, Buse Terim, Hazal Filiz Küçükköse, Cemre Kemer ve Cansen Kut gibi çok sayıda isim katıldı.

İş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz da etkinlikte boy gösterdi. 4 sezon boyunca rol aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi sonrası setlere ara veren ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"TOTEM YAPTIM, SÖYLEYEMEM"

Kendisine zaman ayıracağını belirten Oflaz, "Bir süre setlere ara verip, dinleneceğim. Başka bir iş yapacağım ama totem yaptım. Bununla ilgili detay veremem." diyerek, gülümsedi.