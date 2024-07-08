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        Haberler Magazin Merve Özbey, sahnenin güvensizliği dolayısıyla konserini iptal etti - Magazin haberleri

        Merve Özbey, sahnenin güvensizliği dolayısıyla konserini iptal etti

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40'ıncı Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alması planlanan Merve Özbey, sahnede güvenlik gerekçesini öne sürerek konseri iptal etti. Şarkıcı, yaşana bu olaylardan sonra avukatlarıyla birlikte bir açıklama yayımladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:26
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        Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen 40'ıncı Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında 6 Temmuz Cumartesi akşamı Karabiga'da gerçekleşmesi planlanan Merve Özbey konseri şarkıcının konsere dakikalar kala Karabiga'yı bir anda terk etmesiyle iptal oldu.
        Merve Özbey, gerekçe olarak sahnede güvenlik gerekçesini öne sürdü. Özbey'i seyretmeye gelen binlerce kişi, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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        Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi; "Karabiga Belediyesi olarak 40'ıncı Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede 'güvenlik' gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır. Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey'in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7'den 77'ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Karabiga Belediyesi tarafından konunun yargıya taşınacağı bildirildi. Organizasyon firması tarafından ise gerekli bilirkişi raporunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

        Konserin iptal olmasının ardından sahneye kurulan dev ekranla binlerce kişi Türkiye - Hollanda maçını izledi.

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        Yaşanan bu gelişmelerden sonra Merve Özbey'in avukatları bir açıklama yayımladı.

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        Merve Özbey, bahsi geçen sahneden video ve fotoğraf yayımladı.

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        #Merve Özbey
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