Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Antalya’da sahne aldı. Başarılı sanatçı, Türkiye’nin bir yerli yazılım ve robotik markasının kapsamında verdiği konserde bir ilki yaşadı. Sahnede Özbey’le beraber yerini alan iki insansı robot, sanatçıya danslarıyla eşlik etti.





DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Robotlar Merve Özbey ile birlikte sahne alarak dünyada bir ilke imza attı. İlk şarkı sonrası şaşkınlık içerisinde olduğunu dile getiren Özbey, robotlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.





Sevilen sanatçının ‘En sevdiğin şarkıcı kim?’ soruna; ‘Merve Özbey’ cevabını veren robot salondan büyük alkış aldı. ‘Vuracak’ ve ‘Duman’ şarkılarında danslarıyla sahneye neşe katan iki robot, gece boyunca sanatçıyı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey, sevilen şarkıları ve güzelliğiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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